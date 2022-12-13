Власти Кургана разделили полномочия между своими управкомпаниями

Полномочия компаний указаны в обновленном постановлении мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане многоквартирные дома, представители которых не выбрали способ управления или управкомпанию, будут распределять между муниципальными унитарными предприятиями «Прометей» и «Спектр». Данная информация размещена на сайте городской администрации. Раньше такие полномочия были только у «Прометея».

«Администрация города Кургана постановляет внести в постановление администрации города Кургана от 10.06.2019 г. № 3590 „Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация“ <…> изменение. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению», — указано в документе.

В последней версии документа в перечне управляющих организаций для управления многоквартирным домом, владельцы которого не выбрали способ управления, указаны МУП «Прометей» и МУП «Спектр». В постановлении, опубликованном в 2019 году, в этом списке был указан только «Прометей».

Лицензию на осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами МУП «Спектр» получило в ноябре. Ранее «Спектр» уже занимался такой деятельностью. Почти десять лет, по данным СБИС, эту организацию возглавляла Галина Вихарева, которая сейчас является директором МУП «Прометей». Источник URA.RU, связанный со сферой недвижимости, сообщал, что «Спектр» может постепенно стать основной муниципальной управляющей компанией, которой сейчас является «Прометей». Председатель гордумы Игорь Прозоров также сообщал, что власти города могут сделать ставку на какую-то другую управкомпанию.