В тюменской культуре зреет бунт из-за правительственной структуры

Сотрудники тюменских учреждений культуры хотят ликвидировать гособъединение

В Тюмени зреет очередной скандал из-за концертно-театрального объединения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Работники тюменских учреждений культуры, входящих в скандальное Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО), попытаются избавиться от учреждения путем сбора подписей для петиции. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили источники, близкие к сфере культуры региона.

«Из-за структуры мы не можем самостоятельно развиваться. Проблемы и с юридической точки зрения, и с организационной. Это объединение театрам не помогает, а лишь тормозит развитие. К нам не едут с гастролями другие коллективы, потому что не хотят с этой бюрократической надстройкой связываться. А чиновники из ТКТО мало понимают специфику работы театров и филармоний. Это тормозит развитие наших коллективов. Скандалов за время существования ТКТО было много и они не закончатся. На сегодня будет готовиться петиция в правительство», — рассказывает собеседник агентства.

В самом объединении URA.RU сообщили, что не знают о планирующемся сборе подписей. «Нам об этом не известно. Есть частные лица, у которых могут быть свои причины для недовольства», — сообщили агентству в ТКТО.

Ранее в Тюмень из-за ТКТО отказался приезжать коллектив из театра им. Вахтангова. Ситуация произошла в 2021 году. Директор театра Кирилл Крок раскритиковал объединение и назвал его «фигней». Об этом сообщало сетевое издание 72.ру.

Тюменские власти учредили ТКТО 8 лет назад, тем самым объединив ключевые учреждения культуры региона. В объединение вошли Тюменский драматический театр, театр кукол, филармония, ДК «Нефтяник», а также Тобольский драматический театр.