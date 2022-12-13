13 декабря 2022

Курганцы стали чаще покупать новогодние подарки в магазинах техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Поздравление и вручение подарков от ура. ру руководителям городской администрации. Курган, любимый город, новый год, подарок от uraru
Курганцы стали чаще выбирать электронику в качестве новогоднего подарка Фото:

Жители города Кургана стали чаще покупать различную электронику в качестве подарков на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили продавцы-консультанты местных магазинов.

«Ближе к празднику люди всегда приходят за подарками чаще. Подарки дарят обычно крупные, поэтому и дарить их приятнее», — пояснил продавец в одном из курганских магазинов.

Консультанты магазинов, которые обошел корреспондент URA.RU, сообщают, что местные жители чаще покупают мобильные телефоны и аксессуары к ним, такие как беспроводные наушники. Стала быстрее раскупаться техника Apple и Samsung. Также продавцы отмечают, что вырос спрос на смарт-часы и фитнес-браслеты. Продавцы также пояснили, что ближе к праздникам, стали чаще покупать телевизоры.

Ранее URA.RU писало, что в курганских ювелирных магазинах стали чаще покупать подарки на Новый год. Местные жители уже начинают посещать магазин и выбирать ювелирные украшения в качестве подарка. Чаще стали брать золотые украшения: серьги, кольца и браслеты.

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Жители города Кургана стали чаще покупать различную электронику в качестве подарков на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили продавцы-консультанты местных магазинов. «Ближе к празднику люди всегда приходят за подарками чаще. Подарки дарят обычно крупные, поэтому и дарить их приятнее», — пояснил продавец в одном из курганских магазинов. Консультанты магазинов, которые обошел корреспондент URA.RU, сообщают, что местные жители чаще покупают мобильные телефоны и аксессуары к ним, такие как беспроводные наушники. Стала быстрее раскупаться техника Apple и Samsung. Также продавцы отмечают, что вырос спрос на смарт-часы и фитнес-браслеты. Продавцы также пояснили, что ближе к праздникам, стали чаще покупать телевизоры. Ранее URA.RU писало, что в курганских ювелирных магазинах стали чаще покупать подарки на Новый год. Местные жители уже начинают посещать магазин и выбирать ювелирные украшения в качестве подарка. Чаще стали брать золотые украшения: серьги, кольца и браслеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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