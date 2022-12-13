Курганцы стали чаще покупать новогодние подарки в магазинах техники

Курганцы стали чаще выбирать электронику в качестве новогоднего подарка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители города Кургана стали чаще покупать различную электронику в качестве подарков на Новый год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили продавцы-консультанты местных магазинов.

«Ближе к празднику люди всегда приходят за подарками чаще. Подарки дарят обычно крупные, поэтому и дарить их приятнее», — пояснил продавец в одном из курганских магазинов.

Консультанты магазинов, которые обошел корреспондент URA.RU, сообщают, что местные жители чаще покупают мобильные телефоны и аксессуары к ним, такие как беспроводные наушники. Стала быстрее раскупаться техника Apple и Samsung. Также продавцы отмечают, что вырос спрос на смарт-часы и фитнес-браслеты. Продавцы также пояснили, что ближе к праздникам, стали чаще покупать телевизоры.

Ранее URA.RU писало, что в курганских ювелирных магазинах стали чаще покупать подарки на Новый год. Местные жители уже начинают посещать магазин и выбирать ювелирные украшения в качестве подарка. Чаще стали брать золотые украшения: серьги, кольца и браслеты.