Более 60 детей погибли в Свердловской области за полгода

14 декабря 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

По словам Игоря Морокова, основными причинами смертей детей являются ДТП, пожары и криминал Фото: Анна Майорова © URA.RU За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своей конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал». «Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — заявил Мороков. По словам омбудсмена, основными причинами смерти детей стали ДТП, пожары, а также криминал. Кроме того, острой остается проблема суицидов.

За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своей конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал». «Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — заявил Мороков. По словам омбудсмена, основными причинами смерти детей стали ДТП, пожары, а также криминал. Кроме того, острой остается проблема суицидов.