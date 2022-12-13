13 декабря 2022

Более 60 детей погибли в Свердловской области за полгода

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Пресс-конференция, посвященная мерам социальной поддержки в Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
По словам Игоря Морокова, основными причинами смертей детей являются ДТП, пожары и криминал Фото:

За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своей конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал».

«Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — заявил Мороков.

По словам омбудсмена, основными причинами смерти детей стали ДТП, пожары, а также криминал. Кроме того, острой остается проблема суицидов.

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За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своей конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал». «Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — заявил Мороков. По словам омбудсмена, основными причинами смерти детей стали ДТП, пожары, а также криминал. Кроме того, острой остается проблема суицидов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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