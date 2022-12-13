Более 60 детей погибли в Свердловской области за полгода

По словам Игоря Морокова, основными причинами смертей детей являются ДТП, пожары и криминал
За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области погибли 62 ребенка. Об этом заявил уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков во время своей конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал».
«Мы идем в пределах 2020 года. За полгода было 62 трагедии», — заявил Мороков.
По словам омбудсмена, основными причинами смерти детей стали ДТП, пожары, а также криминал. Кроме того, острой остается проблема суицидов.
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