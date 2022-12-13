Курганцы раскритиковали решение мэрии превратить парковку у ТЦ в сквер

14 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

В конце ноября этот участок использовался как парковка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 67% горожан, участвующих в опросе telegram-канала «Курганистан», не согласились с решением мэрии превратить парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом» в сквер. Представители торгового центра пытаются оспорить решение мэрии через суд. «Я за сквер у ЦУМа — 22%. Я за парковку у ЦУМа — 67%. Я воздержусь — 11%», — указано в опросе. На момент написания новости, в нем проголосовало более 2000 человек. Также выступили против преобразования парковки и подписчики группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».«Как раз парковки-то и востребованы сейчас. Машин все больше и больше, а парковок нет. Сквер — это хорошо, но он через дорогу есть, а через другую дорогу набережная», — написал в группе под постом на тему парковки пользователь Дмитрий Кванин. На момент написания новости, его комментарий набрал более 220 лайков. Некоторые пользователи в комментариях не были так критично настроены, но они считают, что это решение нужно было вынести на общественное голосование. Представители ТЦ пытаются через суд добиться разрешения на парковку в этом месте. В местных судах им отказали, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил эти постановления. В ноябре на парковке вновь появились машины, но власти отметили, что это незаконно. Сейчас на участке устанавливают арт-объекты и ограждения, превращая участок в сквер. В мэрии объяснили, что участок никогда не принадлежал ТЦ, сейчас он используется по назначению, и это не противоречит решению суда. Владельцы ТЦ назвали обустройство сквера на этом месте «беспределом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане 67% горожан, участвующих в опросе telegram-канала «Курганистан», не согласились с решением мэрии превратить парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом» в сквер. Представители торгового центра пытаются оспорить решение мэрии через суд. «Я за сквер у ЦУМа — 22%. Я за парковку у ЦУМа — 67%. Я воздержусь — 11%», — указано в опросе. На момент написания новости, в нем проголосовало более 2000 человек. Также выступили против преобразования парковки и подписчики группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».«Как раз парковки-то и востребованы сейчас. Машин все больше и больше, а парковок нет. Сквер — это хорошо, но он через дорогу есть, а через другую дорогу набережная», — написал в группе под постом на тему парковки пользователь Дмитрий Кванин. На момент написания новости, его комментарий набрал более 220 лайков. Некоторые пользователи в комментариях не были так критично настроены, но они считают, что это решение нужно было вынести на общественное голосование. Представители ТЦ пытаются через суд добиться разрешения на парковку в этом месте. В местных судах им отказали, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил эти постановления. В ноябре на парковке вновь появились машины, но власти отметили, что это незаконно. Сейчас на участке устанавливают арт-объекты и ограждения, превращая участок в сквер. В мэрии объяснили, что участок никогда не принадлежал ТЦ, сейчас он используется по назначению, и это не противоречит решению суда. Владельцы ТЦ назвали обустройство сквера на этом месте «беспределом».