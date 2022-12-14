В Кремле раскрыли, будет ли встреча Путина с Пашиняном и Алиевым

Кремль: Путин, Пашинян и Алиев поговорят в неформальной обстановке
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© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин недавно созвонился с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым пройдет неформально. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Но вместе с тем запланирована неформальная встреча глав государств участников СНГ, где как минимум трое будут иметь возможность поговорить на полях. Как дальше сложится, будет известно позже», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В понедельник президент РФ поговорил по телефону с Пашиняном. Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Также Путин созвонился с Алиевым и поговорил о реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым пройдет неформально. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Но вместе с тем запланирована неформальная встреча глав государств участников СНГ, где как минимум трое будут иметь возможность поговорить на полях. Как дальше сложится, будет известно позже», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. В понедельник президент РФ поговорил по телефону с Пашиняном. Они обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Также Путин созвонился с Алиевым и поговорил о реализации договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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