13 декабря 2022

Безработный пермяк решил стать оружейным бароном

Безработный житель Пермского края незаконно изготавливал огнестрельное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Ружье. Челябинск., ружье
Пермяк незаконно изготавливал огнестрельное оружие Фото:

Полицейские уличили безработного пермяка в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Противоправная деятельность жителя Чернушки Пермского края была выявлена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Подробности об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что безработный житель Чернушки может быть причастен к незаконному изготовлению оружия. Полицейские провели обыск в квартире пермяка и обнаружили там предмет, который является одноствольным однозарядным стреляющим устройством. в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы», — сообщили в ведомстве.

Всего в рамках мероприятия «Арсенал» было изъято из незаконного оборота 102 единицы огнестрельного оружия, 1736 патронов различного калибра более семи килограммов пороха. В отношении жителей региона возбуждено 20 уголовных дел и выявлено порядка 40 административных правонарушений.

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Полицейские уличили безработного пермяка в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Противоправная деятельность жителя Чернушки Пермского края была выявлена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Подробности об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что безработный житель Чернушки может быть причастен к незаконному изготовлению оружия. Полицейские провели обыск в квартире пермяка и обнаружили там предмет, который является одноствольным однозарядным стреляющим устройством. в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы», — сообщили в ведомстве. Всего в рамках мероприятия «Арсенал» было изъято из незаконного оборота 102 единицы огнестрельного оружия, 1736 патронов различного калибра более семи килограммов пороха. В отношении жителей региона возбуждено 20 уголовных дел и выявлено порядка 40 административных правонарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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