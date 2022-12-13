Безработный пермяк решил стать оружейным бароном

Безработный житель Пермского края незаконно изготавливал огнестрельное оружие

14 декабря 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пермяк незаконно изготавливал огнестрельное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские уличили безработного пермяка в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Противоправная деятельность жителя Чернушки Пермского края была выявлена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Подробности об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что безработный житель Чернушки может быть причастен к незаконному изготовлению оружия. Полицейские провели обыск в квартире пермяка и обнаружили там предмет, который является одноствольным однозарядным стреляющим устройством. в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы», — сообщили в ведомстве. Всего в рамках мероприятия «Арсенал» было изъято из незаконного оборота 102 единицы огнестрельного оружия, 1736 патронов различного калибра более семи килограммов пороха. В отношении жителей региона возбуждено 20 уголовных дел и выявлено порядка 40 административных правонарушений.

Полицейские уличили безработного пермяка в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Противоправная деятельность жителя Чернушки Пермского края была выявлена в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Подробности об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что безработный житель Чернушки может быть причастен к незаконному изготовлению оружия. Полицейские провели обыск в квартире пермяка и обнаружили там предмет, который является одноствольным однозарядным стреляющим устройством. в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы», — сообщили в ведомстве. Всего в рамках мероприятия «Арсенал» было изъято из незаконного оборота 102 единицы огнестрельного оружия, 1736 патронов различного калибра более семи килограммов пороха. В отношении жителей региона возбуждено 20 уголовных дел и выявлено порядка 40 административных правонарушений.