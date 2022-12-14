В новогодние праздники челябинцам предложат овсяное пиво вместо импортного

В Новый год челябинцы начинают чаще покупать темные сорта напитка Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пивовары Челябинской области приготовят пиво из овса и другие необычные сорта для предстоящих праздников. Как URA.RU сообщил директор «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг, сырье для овсяного напитка закупили у российского производителя.

«Традиционно к Рождеству стараемся предложить челябинцам необычные сорта пива. В этом году сварим его на основе овсяного стаута. Это густой, темный и тяжелый напиток, обладающий мягкой горчинкой и длительным послевкусием. Сырье предлагает только российская компания», — рассказал URA.RU Ройтенберг.

Собеседник URA.RU, возглавляющий Союза пивоваров Южного Урала, отметил: накануне праздников возрастает спрос на темные сорта пива. По словам Ройтенберга, в новогодние каникулы пивоварня предложит покупателям сорта пива: имбирное и дымное из копченого солода. Всплеск интереса к подобным сортам приводит к росту его продаж на 20%.

В то же время сооснователь пивоварни в Аше Антон Балыклов отметил, что спрос в декабре остается стабильным. Востребованность продукции возрастает летом, когда производство с трудом справляется с возросшими заказами на поставку.

Анализируя себестоимость производства, Ройтенберг отметил: западное сырье после четырехкратного удорожания весной упало в цене примерно до уровня начала года, сравнявшись по стоимости с продукцией российских производителей. В то же время отечественные заводы стали более конкурентоспособны за счет удобной логистики поставок. Спрос на сырье из РФ является отложенным, поскольку многие пивовары в период нестабильности на рынке заполнили склады импортом. По мере окончания его запасы будут частично замещаться на местную продукцию.

Программа импортозамещения реализуется российским правительством для минимизации введенных экономических санкций. Ограничения ряд стран установили после того, как власти России 24 февраля объявила о начале проведения на Украине спецоперации. С течением времени санкционная политика недружественных стран усилилась. Это потребовало усиленных мер противодействия со стороны правительства РФ.