Военный эксперт Кнутов рассказал, какие горячие точки появятся в мире в следующем году

Военный эксперт Кнутов: в 2023 году горячие точки будут в Иране и Сирии

14 декабря 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

США могут быть замешаны в новых военных конфликтах, считает военный эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU В следующем году может обостриться ситуация в Сирии и Иране. Такой прогноз сделал военный эксперт Юрий Кнутов. «Там все на грани в силу того, что Турция давит на курдов. Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию, но негласно поддерживает Турцию, так как курды — союзники США. Поэтому получается, что турки фактически давят на американцев. Но я исключаю, что там будет крупномасштабная операция», — сказал Кнутов в интервью Пятому каналу. По его словам, конфликт может разгореться в Иране, так как США говорят о своих намерениях атаковать объекты атомной промышленности этой страны. По его словам, там может участвовать даже не сам Вашингтон, а Израиль, который является союзником США. Турция проводит спецоперацию в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стали террористы в Сирии. В Пентагоне говорили, что в Сирии атаковали военную базу США.

В следующем году может обостриться ситуация в Сирии и Иране. Такой прогноз сделал военный эксперт Юрий Кнутов. «Там все на грани в силу того, что Турция давит на курдов. Россия в этом конфликте занимает нейтральную позицию, но негласно поддерживает Турцию, так как курды — союзники США. Поэтому получается, что турки фактически давят на американцев. Но я исключаю, что там будет крупномасштабная операция», — сказал Кнутов в интервью Пятому каналу. По его словам, конфликт может разгореться в Иране, так как США говорят о своих намерениях атаковать объекты атомной промышленности этой страны. По его словам, там может участвовать даже не сам Вашингтон, а Израиль, который является союзником США. Турция проводит спецоперацию в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стали террористы в Сирии. В Пентагоне говорили, что в Сирии атаковали военную базу США.