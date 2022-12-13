Челябинский губернатор соберет клуб олигархов

Заседание СПП с участием Алексея Текслера состоится 16 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря примет участие в заседании Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП). Как URA.RU сообщили в пресс-службе СПП, заседание будет выездным и пройдет в Миассе.

«Заседание правления СПП состоится 16 декабря в Миассе. Союз обсудит вопросы сохранения кадров, промышленной политики, социальной ответственности бизнеса в новых условиях», — отметили URA.RU в СПП.

В мероприятии примут участия обе ветви власти. Кроме Текслера, в Миасс приедет председатель Заксобрания области Александр Лазарев. Об итогах промышленной политики региона и перспективах собравшимся расскажет Егор Ковальчук.

С примерами лучших практик в поиске кадров и трудоустройстве выступят два руководителя: член правления, гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев и вице-президент СПП Семен Мительман. О социальном аспекте входящих в союз предприятий сообщит почетный член ассоциации и глава отделения Российского детского фонда Вячеслав Скворцов. Итоги работы союза подведет первый вице-президент союза Виктор Струков.

Заключительный блок вопросов связан с оргмоментами. Также участники совещания примут в свои ряды новых членов СПП.