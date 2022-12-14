В Госдуме обвинили финансируемые Западом НПО и СМИ в прямых диверсиях в РФ

14 декабря 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсудили вмешательство Запада во внутренние дела РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU Запад финансирует СМИ и НПО для вмешательства во внутренние дела России. Об этом сказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», — сказал Пискарев во время заседания Госдумы. Информацию передает ТАСС. По его словам, в этом году была 21 попытка диверсии, хотя в прошлом году зарегистрировали одну. У комиссии есть фото и видеодоказательства того, что Запад хочет дестабилизировать внутриполитическую повестку, подорвать обороноспособность и экономическую безопасность. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказаниях за организацию диверсий. В случае принятия закона, будет предусмотрена уголовная ответственность, в том числе пожизненное заключение.

Запад финансирует СМИ и НПО для вмешательства во внутренние дела России. Об этом сказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», — сказал Пискарев во время заседания Госдумы. Информацию передает ТАСС. По его словам, в этом году была 21 попытка диверсии, хотя в прошлом году зарегистрировали одну. У комиссии есть фото и видеодоказательства того, что Запад хочет дестабилизировать внутриполитическую повестку, подорвать обороноспособность и экономическую безопасность. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказаниях за организацию диверсий. В случае принятия закона, будет предусмотрена уголовная ответственность, в том числе пожизненное заключение.