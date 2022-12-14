В Госдуме обвинили финансируемые Западом НПО и СМИ в прямых диверсиях в РФ

Запад финансирует СМИ и НПО для вмешательства во внутренние дела России. Об этом сказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», — сказал Пискарев во время заседания Госдумы. Информацию передает ТАСС.
По его словам, в этом году была 21 попытка диверсии, хотя в прошлом году зарегистрировали одну. У комиссии есть фото и видеодоказательства того, что Запад хочет дестабилизировать внутриполитическую повестку, подорвать обороноспособность и экономическую безопасность.
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказаниях за организацию диверсий. В случае принятия закона, будет предусмотрена уголовная ответственность, в том числе пожизненное заключение.
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Запад финансирует СМИ и НПО для вмешательства во внутренние дела России. Об этом сказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши внутренние дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», — сказал Пискарев во время заседания Госдумы. Информацию передает ТАСС. По его словам, в этом году была 21 попытка диверсии, хотя в прошлом году зарегистрировали одну. У комиссии есть фото и видеодоказательства того, что Запад хочет дестабилизировать внутриполитическую повестку, подорвать обороноспособность и экономическую безопасность. Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о наказаниях за организацию диверсий. В случае принятия закона, будет предусмотрена уголовная ответственность, в том числе пожизненное заключение.