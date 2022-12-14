В Белом доме дали прогноз по окончанию боев на Украине

В Белом доме заявили, что бои на Украине не закончатся в этом году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля Фото:

Для завершения боевых действий на Украине к концу года нет возможностей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

«США не видят возможностей завершения боевых действие на Украине до конца года. Но решение о переговорах должен принять [президент Украины] Владимир Зеленский», — заявил Кирби на брифинге. Его слова приводит RT в своем telegram-канале.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU

Для завершения боевых действий на Украине к концу года нет возможностей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. «США не видят возможностей завершения боевых действие на Украине до конца года. Но решение о переговорах должен принять [президент Украины] Владимир Зеленский», — заявил Кирби на брифинге. Его слова приводит RT в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...