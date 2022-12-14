В Белом доме дали прогноз по окончанию боев на Украине

В Белом доме заявили, что бои на Украине не закончатся в этом году

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для завершения боевых действий на Украине к концу года нет возможностей. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

«США не видят возможностей завершения боевых действие на Украине до конца года. Но решение о переговорах должен принять [президент Украины] Владимир Зеленский», — заявил Кирби на брифинге. Его слова приводит RT в своем telegram-канале.