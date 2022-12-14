14 декабря 2022
13 декабря 2022

Жители ЯНАО выиграли в новогодних тиражах более 56 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За последние пять лет жители ЯНАО приобрели 408 819 счастливых билета Фото:

Жители ЯНАО выиграли более 56 миллионов рублей в новогодних тиражах «Русского лото». За последние пять лет четверо ямальцев стали лотерейными миллионерами, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«За последние пять лет жители ЯНАО приобрели 408 819 счастливых билета на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 56 169 321 рубль. Благодаря ежегодным розыгрышам „Новогоднего миллиарда“ 8 участников из ЯНАО выиграли от 500 000 до 1 000 000 рублей, еще 4 человека стали лотерейными миллионерами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев жителям округа удалось выиграть 144 951 887 рублей. Двое из победителей стали миллионерами.

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Жители ЯНАО выиграли более 56 миллионов рублей в новогодних тиражах «Русского лото». За последние пять лет четверо ямальцев стали лотерейными миллионерами, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «За последние пять лет жители ЯНАО приобрели 408 819 счастливых билета на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 56 169 321 рубль. Благодаря ежегодным розыгрышам „Новогоднего миллиарда“ 8 участников из ЯНАО выиграли от 500 000 до 1 000 000 рублей, еще 4 человека стали лотерейными миллионерами», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за шесть месяцев жителям округа удалось выиграть 144 951 887 рублей. Двое из победителей стали миллионерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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