Челябинский депутат-фронтовик отметил работу коллег по пресечению диверсий

Олег Голиков уехал добровольцем на СВО больше двух месяцев назад Фото: телеграм-канал Олега Голикова

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков отметил работу коллег — депутатов Госдумы по борьбе с диверсионной деятельностью. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Госдума приняла в первом чтении законопроекты по реализации Стратегии нацбезопасности России. Первый законопроект вводит наказание и запрет на распространение в Интернете информации о незаконном изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию,о переделке оружия (способы и методы). Второе — разрешается блокировка счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. Третье — дополняется уголовный кодекс новыми составами преступлений вплоть до пожизненного наказания за финансирование, склонение, вербовку, и участие в совершении диверсионной деятельности», — написал депутат Госдумы от Челябинской области в телеграм-канале «Олег Голиков».

В своей публикации Голиков упомянул, что является соавтором данных законодательных инициатив. Также, по его словам, все законопроекты направлены на решения задач по повышению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов в ядерной, оружейной и атомной сферах, организаций ОПК и ТЭК, жизнеобеспечения населения.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, депутаты ГД на пленарном заседании приняли в первом чтении блок законопроектов, направленных на защиту страны и граждан от террористической и диверсионной угроз. Их авторами стали председатель ГД Вячеслав Володин, все депутаты от фракции «Единая Россия», а также руководители других фракций. «Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Государственной Думы. Авторами инициатив выступили более 380 депутатов, наказание для диверсантов будет максимально жестким», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.