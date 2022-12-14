14 декабря 2022

Мэр из ХМАО получил медаль за сохранение наследия Югры

Глава Белоярского района Сергей Маненков получил общественную награду
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, кмнс
Сергей Маненков получил «Признание» за сохранение наследия коренных народов Севера Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков получил благодарность от уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой и медаль «Признание» от общественной организации «Спасение Югры» за деятельность по сохранению самобытной культуры коренных народов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Окружные, районные и ведомственные награды получили все те, кто вносит весомый вклад в сохранение, популяризацию самодеятельного народного творчества и самобытной культуры народов, проживающих на территории Югры. Мне вручили благодарность от уполномоченного по правам человека в и медаль «Признание», — написал Сергей Маненков в Telegram.

Маненков также рассказал об открытии XIV съезда общественной организации «Спасение Югры». В нем приняли участие вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев, уполномоченный по правам человека округа Наталья Стребкова, а также руководители и специалисты разных департаментов, представители компании ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков собирается поздравить детей мобилизованных, переодевшись Дедом Морозом. Об этом он рассказал корреспонденту агентства.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков получил благодарность от уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой и медаль «Признание» от общественной организации «Спасение Югры» за деятельность по сохранению самобытной культуры коренных народов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Окружные, районные и ведомственные награды получили все те, кто вносит весомый вклад в сохранение, популяризацию самодеятельного народного творчества и самобытной культуры народов, проживающих на территории Югры. Мне вручили благодарность от уполномоченного по правам человека в и медаль «Признание», — написал Сергей Маненков в Telegram. Маненков также рассказал об открытии XIV съезда общественной организации «Спасение Югры». В нем приняли участие вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев, уполномоченный по правам человека округа Наталья Стребкова, а также руководители и специалисты разных департаментов, представители компании ООО «Лукойл — Западная Сибирь» и ПАО «Сургутнефтегаз». Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Маненков собирается поздравить детей мобилизованных, переодевшись Дедом Морозом. Об этом он рассказал корреспонденту агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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