Свердловским детям выделят школьный автобус для езды на занятия в другой поселок

Детям из села Киргишаны выделят школьный автобус, чтобы они могли ездить на занятия в поселок Бисерть (Свердловская область). Об этом рассказала депутат Законодательного собрания региона Елена Чечунова.

«Один из вопросов, который прозвучал на встрече — острая необходимость в школьном автобусе, который возил бы старшеклассников из села Киргишаны на учебу в Бисерть. В сельской школе нет старших классов, ребята из 10-11 классов вынуждены ездить во 2-ю школу в Бисерти. Такси обходится семьям очень дорого и неподъемно», — рассказала Елена Чечунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Согласно приказу Министерства образования региона, школьный автобус пообещали выделить в этом учебном году. При этом глава Бисерти Валентина Суровцева уточнила, что транспорт для детей получат 19 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам. Сейчас аналогичная норма распространяется только на рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, машины скорой помощи и другой спецтранспорт.