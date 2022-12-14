Жительница Кургана переплатила за отдых в Дубае и подала в суд на турагентство

Суд постановил взыскать с турагентства 1 063 579 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана пришлось покупать новые билеты на самолет до Дубая, поэтому она обратилась в суд с иском к турагентству. Об этом говорится на сайте Курганского городского суда.

«Истец приобрела путевку в Дубай стоимостью 425 тысяч рублей. Позже от ответчика поступило сообщение, что билетов на перелет нет, поэтому есть возможность оставить только отель или аннулировать тур. Женщина направила в адрес турагентства заявление о возврате 109 055 рублей за перелет, которое осталось без ответа. Ей пришлось покупать новые билеты за 274 999 рублей. Истец считает, что по вине ответчика ей пришлось переплачивать за отдых и просит взыскать с него 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, неустойку в размере 109 055 и 274 999 рублей, а также штраф 50% от присужденной суммы», — говорится в документе.

Представители ответчика не явились в судебное заседание и не предоставили сведений о причинах неявки. Суд рассмотрел дело без них и постановил взыскать с турагентства 274 999 рублей за покупку новых билетов, неустойку в размере 109 055 и 274 999 рублей, компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение удовлетворения требований потребителя в размере 354 526 рублей. Общая сумма взыскания составила 1 063 579 рублей.

Ранее URA.RU писало, что из-за закрытия воздушных пространств стран Евросоюза жительница Кургана не смогла улететь на отдых в Доминикану. Суд постановил турагентство вернуть деньги за путевку и выплатить компенсацию морального вреда.