Губернатор Калининграда обвинил Польшу в паранойе из-за наплыва российских мигрантов

15 декабря 2022 в 09:22 Размер текста - 17 +

Алиханов заявил, что даже во время МЧ по футболу 2018 случаи попыток пересечения границы были единичными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны России — всего лишь нездоровая паранойя. Об этом заявил губернатор Калининграда Антон Алиханов. «Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить», — заявил губернатор РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности миграционной угрозы со стороны Калининграда. По его словам, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году подобные случаи [попытки пересечь границу] были единичными. «С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь», — подытожил Алиханов. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может устроить Польше «миграционный ад». По его мнению, российская сторона способна организовать транспортный сухопутный коридор для афганских беженцев через территорию РФ, передает «Царьград».

Заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны России — всего лишь нездоровая паранойя. Об этом заявил губернатор Калининграда Антон Алиханов. «Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить», — заявил губернатор РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности миграционной угрозы со стороны Калининграда. По его словам, даже во время чемпионата мира по футболу в 2018 году подобные случаи [попытки пересечь границу] были единичными. «С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь», — подытожил Алиханов. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может устроить Польше «миграционный ад». По его мнению, российская сторона способна организовать транспортный сухопутный коридор для афганских беженцев через территорию РФ, передает «Царьград».