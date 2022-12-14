14 декабря 2022

В Челябинске пьяная пенсионерка напала на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная женщина напала на полицейского в коммуналке Фото:

В Челябинске 65-летняя пенсионерка в алкогольном опьянении напала на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая высказалась нецензурной бранью и применила насилие в отношении сотрудника полиции. Прокуратурой Тракторозаводского района утверждено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве.

Полицейского вызвала соседка по коммунальной квартире. Женщина была обеспокоена нарушением общественного порядка. Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд.

Ранее челябинец напал на двух прокуроров. Ему не понравился ответ одно из них, и мужчина ударил сотрудника ведомства в грудь. Второго прокурора, пришедшего на помощь коллеге, нарушитель порядка ударил в ногу.

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В Челябинске 65-летняя пенсионерка в алкогольном опьянении напала на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая высказалась нецензурной бранью и применила насилие в отношении сотрудника полиции. Прокуратурой Тракторозаводского района утверждено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве. Полицейского вызвала соседка по коммунальной квартире. Женщина была обеспокоена нарушением общественного порядка. Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд. Ранее челябинец напал на двух прокуроров. Ему не понравился ответ одно из них, и мужчина ударил сотрудника ведомства в грудь. Второго прокурора, пришедшего на помощь коллеге, нарушитель порядка ударил в ногу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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