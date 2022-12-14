В Челябинске пьяная пенсионерка напала на полицейского

Пьяная женщина напала на полицейского в коммуналке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 65-летняя пенсионерка в алкогольном опьянении напала на полицейского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В состоянии алкогольного опьянения обвиняемая высказалась нецензурной бранью и применила насилие в отношении сотрудника полиции. Прокуратурой Тракторозаводского района утверждено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — уточнили в ведомстве.

Полицейского вызвала соседка по коммунальной квартире. Женщина была обеспокоена нарушением общественного порядка. Уголовное дело для рассмотрения направили в районный суд.

Ранее челябинец напал на двух прокуроров. Ему не понравился ответ одно из них, и мужчина ударил сотрудника ведомства в грудь. Второго прокурора, пришедшего на помощь коллеге, нарушитель порядка ударил в ногу.