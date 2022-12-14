Главный коммунальщик мэрии из ХМАО, находящийся под следствием, получил штраф

15 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Главный коммунальщик Урая Олег Лаушкин был оштрафован судом (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд оштрафовал начальника управления ЖКХ Урая (ХМАО) Олега Лаушкина, в отношении которого на данный момент возбуждено уголовное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Копия решение суда есть в распоряжении редакции. «Олег Лаушкин, являясь должностным лицом, на которого возложено осуществление публично значимых функций, нарушил установленный законодательством РФ порядок рассмотрения обращений граждан. Мировой судья постановил: признать начальника казенного учреждения „Управление жилищно-коммунальным хозяйством“ виновным», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. После этого на первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело

Суд оштрафовал начальника управления ЖКХ Урая (ХМАО) Олега Лаушкина, в отношении которого на данный момент возбуждено уголовное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Копия решение суда есть в распоряжении редакции. «Олег Лаушкин, являясь должностным лицом, на которого возложено осуществление публично значимых функций, нарушил установленный законодательством РФ порядок рассмотрения обращений граждан. Мировой судья постановил: признать начальника казенного учреждения „Управление жилищно-коммунальным хозяйством“ виновным», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Урая Лариса Пинигина обратилась с жалобой в прокуратуру на действия заместителя главы города Андрея Ашихмина, обвинив его в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. После этого на первого вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина завели уголовное дело