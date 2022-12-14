Генерал, проверявший свердловский главк МВД, раскрыл судьбу дела о рейдерском захвате

Генерал МВД Роман Зайцев: дело о рейдерском захвате свердловского предприятия прекращено

15 декабря 2022 в 15:46 Размер текста - 17 +

Роман Зайцев официально сообщил о прекращении уголовного дела Фото: Николай Бастриков © URA.RU Генерал-майор Роман Зайцев, приезжавший из Москвы в Екатеринбург для проведения ревизии в свердловском главке МВД, ответил на обращение о предполагаемом рейдерском захвате предприятия и сообщил, что соответствующее уголовное дело было прекращено. Документ с ответом генерал подписал перед отъездом из Екатеринбурга (есть в распоряжении URA.RU). «Разъясняем, что с учетом оценки совокупности собранных по уголовному делу доказательств следователем 17 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — говорится в ответе генерала. Он подчеркнул, что впоследствии решение о прекращении дела утвердил руководитель следователя, прокурор, а затем и суд. При этом, как рассказал инсайдер, заявитель рассчитывал, что ответ Зайцева будет более подробным. «Генерал очень внимательно слушает пришедших на прием, на все важные моменты указывает помощнику. Но здесь, видимо, с делом была другая ситуация, раз подробное объяснение считается излишним», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направляло запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили, что уголовное дело прекращено, однако не привели других данных, касающихся расследования. Генералу Зайцеву докладывали о предполагаемом рейдерском захвате во время официального приема граждан. По данным заявителей, в Екатеринбурге действует ОПГ, в 2017 году захватившая активы предприятия на 90 миллионов рублей. Предположительно, юристы убедили владельца активов подписать документы об их передаче. После обращения в полицию уголовное дело было возбуждено, однако затем силовики прекратили его, несмотря на то, что за 500 суток, как утверждал заявитель, было проведено лишь четыре следственных действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-майор Роман Зайцев, приезжавший из Москвы в Екатеринбург для проведения ревизии в свердловском главке МВД, ответил на обращение о предполагаемом рейдерском захвате предприятия и сообщил, что соответствующее уголовное дело было прекращено. Документ с ответом генерал подписал перед отъездом из Екатеринбурга (есть в распоряжении URA.RU). «Разъясняем, что с учетом оценки совокупности собранных по уголовному делу доказательств следователем 17 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела», — говорится в ответе генерала. Он подчеркнул, что впоследствии решение о прекращении дела утвердил руководитель следователя, прокурор, а затем и суд. При этом, как рассказал инсайдер, заявитель рассчитывал, что ответ Зайцева будет более подробным. «Генерал очень внимательно слушает пришедших на прием, на все важные моменты указывает помощнику. Но здесь, видимо, с делом была другая ситуация, раз подробное объяснение считается излишним», — рассказал собеседник агентства. URA.RU направляло запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Там подтвердили, что уголовное дело прекращено, однако не привели других данных, касающихся расследования. Генералу Зайцеву докладывали о предполагаемом рейдерском захвате во время официального приема граждан. По данным заявителей, в Екатеринбурге действует ОПГ, в 2017 году захватившая активы предприятия на 90 миллионов рублей. Предположительно, юристы убедили владельца активов подписать документы об их передаче. После обращения в полицию уголовное дело было возбуждено, однако затем силовики прекратили его, несмотря на то, что за 500 суток, как утверждал заявитель, было проведено лишь четыре следственных действия.