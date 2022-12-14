14 декабря 2022

В мэрии Перми прокомментировали обыски в районной администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики возле дома Евгения Ройзмана. Екатеринбург , обыск
Обыск в районной администрации проводили сотрудники СУ СК и ОБиЭП ГУ МВД Фото:

В мэрии Перми подтвердили, что в отношении замглавы Дзержинского района проводятся следственные мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«В отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Ракинцева допрашивают сотрудники регионального СУ СКР. По словам источника агентства, обыски в райадминистрации могут быть ударом по команде «теневого мэра» Перми.

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В мэрии Перми подтвердили, что в отношении замглавы Дзержинского района проводятся следственные мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Перми. «В отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что Ракинцева допрашивают сотрудники регионального СУ СКР. По словам источника агентства, обыски в райадминистрации могут быть ударом по команде «теневого мэра» Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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