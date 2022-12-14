В мэрии Перми прокомментировали обыски в районной администрации

Обыск в районной администрации проводили сотрудники СУ СК и ОБиЭП ГУ МВД
В мэрии Перми подтвердили, что в отношении замглавы Дзержинского района проводятся следственные мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Перми.
«В отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Ракинцева допрашивают сотрудники регионального СУ СКР. По словам источника агентства, обыски в райадминистрации могут быть ударом по команде «теневого мэра» Перми.
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