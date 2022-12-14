В пермских ТЦ стартовали новогодние распродажи со скидками до 70%

Распродажи стартовали в середине декабря и продлятся до середины января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В пермских торговых центрах стартовали зимние новогодние распродажи. Каждый день на страницах торговых центров в соцсетях появляются новые сообщения о старте распродаж в разных отделах.

«Встречайте зимнюю распродажу в ТРЦ „Планета“ со скидками до 70%. Период новогодних распродаж продлится до 31 января включительно. Следите за актуальными акциями», — анонсирует ТРЦ «Планета» старт распродаж.

В ТРЦ «Планета» с 15 декабря началась распродажа в Urban Vibes, «Котофей», «Пан Чемодан», Finn Flare, DeFacto, Оstin, «Драгоценная орхидея», «Снежная королева», Tamaris, Gloria Jeans и многих других магазинах одежды, обуви и аксессуаров. Скидки можно найти от 10% до 70%. В некоторых отделах на скидку выставили лишь определенные категории товаров.

В ТРЦ «iMALL Эспланада» можно найти скидки на декоративную косметику в «Золотом яблоке» до 50%. ZENОПТИКА объявила о скидках до 70%. В RENDEZ-VOUS в декабре скидки от 35% на обувь, сумки и аксессуары. А в магазине Seamore предлагают к новогоднему столу купить мясо краба со скидкой в 10%.

В ТРК «Семья» скидки начались в отделах «Женави», LIMÉ, Street, Palmetta и других. В ТРК «Спешилов» можно приобрести все необходимо для сервировки праздничного стола в Hoff и Arya Home со скидкой до 80%. В «М.Видео» сейчас действует скидка 50% на второй товар встраиваемой техники.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Перми проходила распродажа «Черная пятница». Кинотеатры продавали билеты со скидкой 50%, а турфирмы снижали цены на туры на 40-50%.