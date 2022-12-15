ВСУ готовятся к наступлению, Россия отбивает атаки: главное об СВО к 15 декабря

Армия РФ сорвала атаку ВСУ на луганском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные отбили атаки украинской армии на двух направлениях, на Украине готовятся к зимнему наступлению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 декабря.
- Российские военные сорвали атаки ВСУ на луганском и купянском направлении. Армия РФ продолжает наступление на Донецком направлении. Продвижение армии РФ к населенным пунктам Северное и Красногоровка позволят взять Артемовск в полукольцо, передает Пятый канал со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова;
- В минобороны Украины высказались о наступлении зимой. Глава министерства Алексей Резников сказал, что ВСУ не остановят наступление и ждут, пока земля будет менее сырой;
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что боится командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. По его словам, Суровикин похож на командира времен императора Петра I;
- Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что российская армия добьется победы в конфликте на Украине. Евросоюз и НАТО могут скоро попросить РФ прекратить спецоперацию, сообщило Politico;
- ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, который стал сильнейшим за восемь лет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
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