ВСУ готовятся к наступлению, Россия отбивает атаки: главное об СВО к 15 декабря

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Армия РФ сорвала атаку ВСУ на луганском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные отбили атаки украинской армии на двух направлениях, на Украине готовятся к зимнему наступлению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 декабря.

  • Российские военные сорвали атаки ВСУ на луганском и купянском направлении. Армия РФ продолжает наступление на Донецком направлении. Продвижение армии РФ к населенным пунктам Северное и Красногоровка позволят взять Артемовск в полукольцо, передает Пятый канал со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова;
  • В минобороны Украины высказались о наступлении зимой. Глава министерства Алексей Резников сказал, что ВСУ не остановят наступление и ждут, пока земля будет менее сырой;
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что боится командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. По его словам, Суровикин похож на командира времен императора Петра I;
  • Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что российская армия добьется победы в конфликте на Украине. Евросоюз и НАТО могут скоро попросить РФ прекратить спецоперацию, сообщило Politico;
  • ВСУ нанесли массированный удар по Донецку, который стал сильнейшим за восемь лет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
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Российские военные отбили атаки украинской армии на двух направлениях, на Украине готовятся к зимнему наступлению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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