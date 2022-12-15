Главком ВСУ раскрыл главную задачу украинской армии

Главком ВСУ Залужный: главная задача украинской армии — не потерять больше территорий
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ нужно удержать имеющееся территории, заявил главком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основной задачей ВСУ в конфликте с Россией является удержание рубежей. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Следующая задача — это, прежде всего, удержать рубежи и не потерять больше территорий. Я знаю, что освободить территории в 10-15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — держаться», — цитирует Залужного британский журнал The Economist.

Он отметил, что еще одной задачей является создание резервов и накопление ресурсов, в том числе ПВО и ПРО. Также Залужный заявил, что важно готовиться к боевым действиям, которые могут начаться в феврале. Главком ВСУ считает, что наступление может начаться не с Донбасса, а с других направлений.

Российская армия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль большую часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России. На прошлой неделе российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, передает RT. Украинской армии не удастся выбить военных РФ с Украины, цитирует «Национальная служба новостей» председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

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Основной задачей ВСУ в конфликте с Россией является удержание рубежей. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Следующая задача — это, прежде всего, удержать рубежи и не потерять больше территорий. Я знаю, что освободить территории в 10-15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — держаться», — цитирует Залужного британский журнал The Economist. Он отметил, что еще одной задачей является создание резервов и накопление ресурсов, в том числе ПВО и ПРО. Также Залужный заявил, что важно готовиться к боевым действиям, которые могут начаться в феврале. Главком ВСУ считает, что наступление может начаться не с Донбасса, а с других направлений. Российская армия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль большую часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России. На прошлой неделе российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, передает RT. Украинской армии не удастся выбить военных РФ с Украины, цитирует «Национальная служба новостей» председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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