Главком ВСУ раскрыл главную задачу украинской армии

Главком ВСУ Залужный: главная задача украинской армии — не потерять больше территорий

15 декабря 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

ВСУ нужно удержать имеющееся территории, заявил главком Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основной задачей ВСУ в конфликте с Россией является удержание рубежей. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Следующая задача — это, прежде всего, удержать рубежи и не потерять больше территорий. Я знаю, что освободить территории в 10-15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — держаться», — цитирует Залужного британский журнал The Economist . Он отметил, что еще одной задачей является создание резервов и накопление ресурсов, в том числе ПВО и ПРО. Также Залужный заявил, что важно готовиться к боевым действиям, которые могут начаться в феврале. Главком ВСУ считает, что наступление может начаться не с Донбасса, а с других направлений. Российская армия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль большую часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России. На прошлой неделе российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, передает RT. Украинской армии не удастся выбить военных РФ с Украины, цитирует «Национальная служба новостей» председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

Основной задачей ВСУ в конфликте с Россией является удержание рубежей. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Следующая задача — это, прежде всего, удержать рубежи и не потерять больше территорий. Я знаю, что освободить территории в 10-15 раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас — держаться», — цитирует Залужного британский журнал The Economist. Он отметил, что еще одной задачей является создание резервов и накопление ресурсов, в том числе ПВО и ПРО. Также Залужный заявил, что важно готовиться к боевым действиям, которые могут начаться в феврале. Главком ВСУ считает, что наступление может начаться не с Донбасса, а с других направлений. Российская армия в ходе спецоперации на Украине взяла под контроль большую часть Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы вошли в состав России. На прошлой неделе российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ на запорожском направлении, передает RT. Украинской армии не удастся выбить военных РФ с Украины, цитирует «Национальная служба новостей» председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.