Свердловский мэр заявил об отмене новогодних мероприятий

Мэр Краснотурьинска заявил об отмене новогодних мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов рассказал об отмене новогодних мероприятий и праздничных салютов. Об этом он сообщил 14 декабря на совете директоров.

«Не будет у нас никаких торжественных мероприятий, предновогодних праздничных салютов и так далее. Единственное, что у нас останется, это праздничные акции для детей, представления», — процитировали слова Устинова в газете «Вечерний Краснотурьинск».

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Краснотурьинска с просьбой получить комментарий о причине отмены новогодних торжеств. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о решении главы Верхней Салды (Свердловская область) отменить новогодние корпоративы и фейерверк. Власти Свердловских области также решили отказаться от новогодних корпоративов, чтобы направить сэкономленные деньги на поддержку семей военнослужащих. Полпред России по УрФО Владимир Якушев отметил, что решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском Федеральном округе не принималось.