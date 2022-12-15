Пермякам предлагают купить стоматологический бизнес с базой пациентов и персоналом

Пермский стоматологический бизнес оценили почти в 4 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермякам предлагают стать владельцами действующего стоматологического бизнеса. Объявление размещено на сайте продаж.

«Продам работающий стоматологический бизнес с базой пациентов, персоналом, всем укомплектованным оборудованием. Имеется бессрочная лицензия (с 2014 года) на стоматологическую, терапевтическую, ортопедическую, хирургическую деятельность, сестринское дело, экспертизу качества, организацию здравоохранения и общественного здоровья. Все оборудование новое — введено в эксплуатацию с 2019—2021 годы», — пишет продавец на сайте.

В сообщении указано, что новый владелец получит все необходимые аппараты и инструменты для имплантации, лечения, удаления, протезированиях зубов и исправления прикуса. Стоматология находится в центре Индустриального района города «с грамотной» транспортной развязкой. Имеется своя парковка, помещение оснащено системой охраны, пожарной сигнализацией, телефонией и интернетом.

По словам продавца, прибыл будет поступать с первого дня покупки. Срок окупаемости — от 8 месяцев до 1,2 года. Цена — 3 871 215 рублей. Возможен «обоснованный торг».

URA.RU писало ранее, что в столице Прикамья продавали стоматологию с солярием. Собственник оценил бизнес в 7 млн рублей.

Стоматология расположена по ул. Стахановская, 15 Фото: сайт Avito