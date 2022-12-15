В ЯНАО бизнес по производству питьевой воды продают за 30 млн рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается готовый бизнес по производству питьевой воды за 30 миллионов рублей. Объявление размещено на портале Avito.
«Завод по производству воды действует с 1999 года с наработанной клиентской базой. Имеется лицензия и сертификат соответствия. Предлагаемая на продажу доля бизнеса — 100%», — говорится в объявлении.
Отмечается, что производственное помещение находится в собственности. Штат сотрудников полностью укомплектован. На складе имеется запас сырья.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) продается действующий бизнес по производству кислорода за 47 миллионов рублей. Площадь земли, где находится предприятие, составляет 1778 квадратных метров, а на территории имеется даже общежитие для персонала.
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