Сотни курганцев в центре города останутся без воды

В центре Кургана отключат воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане под отключение воды попадут детский сад, музыкальный колледж и ряд жилых домов, расположенных в районе Дома быта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Водный союз».

«Будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Зорге № 1 (Детский сад №39 „Росинка“), 7, 24 (Музыкальный колледж), 26, 28, 30, 32, 32а, 46; ул. К.Мяготина № 56а (Дом бытовых услуг); теплопункт № 80, теплопункт КТС (ул.Зорге №3)», — сообщает коммунальная компания.

Отключение воды необходимо для замены запорной арматуры и пожарного гидранта. Сделать запас воду курганцам нужно на 19 декабря с 09-00 до 20-00.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за коммунальной аварии затопило улицу Рихарда Зорге. Коммунальщики оперативно решили проблему, без крупного отключения воды. Также оперативно была откачена вода с улиц города.