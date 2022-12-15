Жителям Курганской области за сбор осколков бомб и ракет грозят штрафом до 800 000 рублей

Курганцам пригорозили крупным штрафом за срыв работы авиационного полигона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителей Сафакулевского округа (Курганская область) предупредили о штрафе в размере 800 тысяч рублей за сбор металлических осколков от авиаснарядов и срыв работы военной авиации. Информация появилась в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Запрещается собирать осколки бомб, ракет, снарядов, трогать невзорвавшиеся боеприпасы <…> Срыв одного самолетопрохода над полигоном обходится Минобороны РФ в 800 тысяч рублей. Министерство вправе взыскать данную сумму с виновного», — сообщили в администрации. Предупреждение выпустили после обращения командования местного авиационного полигона.

Срывы работы военной авиации происходят из-за появления посторонних на территории полигона. Жители собирают металлические осколки от боеприпасов.

В администрации напомнили, что территория полигона является запретной зоной для лиц, которые не имеют отношения к его работе. Также помимо сбора металла, на полигоне запрещено косить траву, пасти скот, собирать ягоды и грибы, выходить на охоту и рубить лес из-за высокой опасности для жизни и здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области запретили использовать квадрокоптеры. Ограничение ввели 4 ноября из-за режима базовой готовности по решению оперштаба.