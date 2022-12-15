15 декабря 2022

Жителям Курганской области за сбор осколков бомб и ракет грозят штрафом до 800 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, милитаризация, самолет, z войска, армия россии
Курганцам пригорозили крупным штрафом за срыв работы авиационного полигона Фото:

Жителей Сафакулевского округа (Курганская область) предупредили о штрафе в размере 800 тысяч рублей за сбор металлических осколков от авиаснарядов и срыв работы военной авиации. Информация появилась в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Запрещается собирать осколки бомб, ракет, снарядов, трогать невзорвавшиеся боеприпасы <…> Срыв одного самолетопрохода над полигоном обходится Минобороны РФ в 800 тысяч рублей. Министерство вправе взыскать данную сумму с виновного», — сообщили в администрации. Предупреждение выпустили после обращения командования местного авиационного полигона.

Срывы работы военной авиации происходят из-за появления посторонних на территории полигона. Жители собирают металлические осколки от боеприпасов.

В администрации напомнили, что территория полигона является запретной зоной для лиц, которые не имеют отношения к его работе. Также помимо сбора металла, на полигоне запрещено косить траву, пасти скот, собирать ягоды и грибы, выходить на охоту и рубить лес из-за высокой опасности для жизни и здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области запретили использовать квадрокоптеры. Ограничение ввели 4 ноября из-за режима базовой готовности по решению оперштаба.

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Жителей Сафакулевского округа (Курганская область) предупредили о штрафе в размере 800 тысяч рублей за сбор металлических осколков от авиаснарядов и срыв работы военной авиации. Информация появилась в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Запрещается собирать осколки бомб, ракет, снарядов, трогать невзорвавшиеся боеприпасы <…> Срыв одного самолетопрохода над полигоном обходится Минобороны РФ в 800 тысяч рублей. Министерство вправе взыскать данную сумму с виновного», — сообщили в администрации. Предупреждение выпустили после обращения командования местного авиационного полигона. Срывы работы военной авиации происходят из-за появления посторонних на территории полигона. Жители собирают металлические осколки от боеприпасов. В администрации напомнили, что территория полигона является запретной зоной для лиц, которые не имеют отношения к его работе. Также помимо сбора металла, на полигоне запрещено косить траву, пасти скот, собирать ягоды и грибы, выходить на охоту и рубить лес из-за высокой опасности для жизни и здоровья. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области запретили использовать квадрокоптеры. Ограничение ввели 4 ноября из-за режима базовой готовности по решению оперштаба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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