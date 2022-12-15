Аварийные службы Сургута приступили к ликвидации коммунального ЧП

Улицу Киртбая затопило горячей водой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аварийные службы Сургута приступили к устранению коммунального ЧП на улице Киртбая, в результате которого проезжая часть была залита горячей водой. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Наши сотрудники уже занимаются данным ЧП. Специалисты коммунальных служб уже выехали на место. Сейчас выясняется, что стало причиной. О деталях ликвидации последствий пока ничего сказать не можем», — сообщили в мэрии.

О пострадавших в мэрии не уточнили. Более подробную информацию обещали предоставить после того, как специалисты выяснят все детали случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что город в ХМАО остался без воды и тепла из-за ветхих сетей. Жители Советского остались без воды на несколько дней из-за отключения ветхого участка сетей.