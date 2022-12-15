15 декабря 2022

Аварийные службы Сургута приступили к ликвидации коммунального ЧП

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Улицу Киртбая затопило горячей водой Фото:

Аварийные службы Сургута приступили к устранению коммунального ЧП на улице Киртбая, в результате которого проезжая часть была залита горячей водой. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Наши сотрудники уже занимаются данным ЧП. Специалисты коммунальных служб уже выехали на место. Сейчас выясняется, что стало причиной. О деталях ликвидации последствий пока ничего сказать не можем», — сообщили в мэрии.

О пострадавших в мэрии не уточнили. Более подробную информацию обещали предоставить после того, как специалисты выяснят все детали случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что город в ХМАО остался без воды и тепла из-за ветхих сетей. Жители Советского остались без воды на несколько дней из-за отключения ветхого участка сетей.

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Аварийные службы Сургута приступили к устранению коммунального ЧП на улице Киртбая, в результате которого проезжая часть была залита горячей водой. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Наши сотрудники уже занимаются данным ЧП. Специалисты коммунальных служб уже выехали на место. Сейчас выясняется, что стало причиной. О деталях ликвидации последствий пока ничего сказать не можем», — сообщили в мэрии. О пострадавших в мэрии не уточнили. Более подробную информацию обещали предоставить после того, как специалисты выяснят все детали случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что город в ХМАО остался без воды и тепла из-за ветхих сетей. Жители Советского остались без воды на несколько дней из-за отключения ветхого участка сетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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