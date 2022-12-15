15 декабря 2022

Челябинские дорожники будут круглосуточно работать в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, снег, уборка снега, трактор, колесо, комунальщики
Ситуационный центр будет отслеживать ситуацию на дорогах Фото:

В новогодние праздники федеральные дорожные службы Челябинской области будут работать круглосуточно. Об этом 16 декабря заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В новогодние праздники наши федеральные дорожные службы будут работать круглосуточно. Задача дежурных диспетчеров и ситуационного центра отслеживать ситуацию на дорогах», — заявил Муравьев.

Муравьев отметил, что в мониторинге службам помогают 128 камер и 53 поста метеообеспечения, установленных в регионе. Так метеорадары с точностью до 10 минут могут показать надвигающуюся снежную бурю. И исходя из полученных данных подрядчики потом едут убирать дороги от выпавшего снега.

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В новогодние праздники федеральные дорожные службы Челябинской области будут работать круглосуточно. Об этом 16 декабря заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В новогодние праздники наши федеральные дорожные службы будут работать круглосуточно. Задача дежурных диспетчеров и ситуационного центра отслеживать ситуацию на дорогах», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что в мониторинге службам помогают 128 камер и 53 поста метеообеспечения, установленных в регионе. Так метеорадары с точностью до 10 минут могут показать надвигающуюся снежную бурю. И исходя из полученных данных подрядчики потом едут убирать дороги от выпавшего снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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