Челябинские дорожники будут круглосуточно работать в новогодние праздники

16 декабря 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Ситуационный центр будет отслеживать ситуацию на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новогодние праздники федеральные дорожные службы Челябинской области будут работать круглосуточно. Об этом 16 декабря заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В новогодние праздники наши федеральные дорожные службы будут работать круглосуточно. Задача дежурных диспетчеров и ситуационного центра отслеживать ситуацию на дорогах», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что в мониторинге службам помогают 128 камер и 53 поста метеообеспечения, установленных в регионе. Так метеорадары с точностью до 10 минут могут показать надвигающуюся снежную бурю. И исходя из полученных данных подрядчики потом едут убирать дороги от выпавшего снега.

В новогодние праздники федеральные дорожные службы Челябинской области будут работать круглосуточно. Об этом 16 декабря заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «В новогодние праздники наши федеральные дорожные службы будут работать круглосуточно. Задача дежурных диспетчеров и ситуационного центра отслеживать ситуацию на дорогах», — заявил Муравьев. Муравьев отметил, что в мониторинге службам помогают 128 камер и 53 поста метеообеспечения, установленных в регионе. Так метеорадары с точностью до 10 минут могут показать надвигающуюся снежную бурю. И исходя из полученных данных подрядчики потом едут убирать дороги от выпавшего снега.