Елку собрали из пяти и семикилограммовых особей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предприниматель из Челябинска Евгений Писарев, занимающийся продажей рыбы, выложил у своей торговой точки новогоднюю елку из осетра. По словам бизнесмена, для ее строительства использовались пяти и семикилограммовые особи.

«Вот такую елочку мы соорудили. Из этой елочки можно вытащить любое бревнышко от пяти… Нет! Скажем так: есть килограммовые рыбки, есть пятикилограммовые и семикилограммовые. Вот такая елочка у нас новогодняя перед зданием», — рассказал Писарев на видео, опубликованном на его странице в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с предпринимателем. Он рассказал, что елку собрали в момент разгрузки рыбы только ради веселья. А спустя некоторое время разобрали. По словам Писарева, оставлять такую елку без присмотра опасно для бизнеса, ведь каждый осетр стоит больших денег.

Ранее в Челябинске нашли елку из старых подков. Хозяин «счастливой елки» рассказал, что на ее создание у него ушло 25 лет. Сейчас он хочет продать ее за 5 млн рублей и купить квартиру сыну.