Скандально-известного спикера думы свердловского города наказали за безразличие к жителям

Спикера гордумы Каменска-Уральского оштрафовали на 5 тысяч за нарушение законодательства

Валерий Пермяков оштрафован на 5 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер городской думы Каменска-Уральского оштрафован на пять тысяч рублей. Поводом послужило игнорирование думой регламента рассмотрения жителей города.

«В Каменске-Уральском по требованию прокуратуры оштрафован председатель Думы за несвоевременное рассмотрение обращений представителей спортивной общественности. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, в гордуму обратились жители Каменска-Уральского с предложением создать аллею спортивной славы. Депутаты проигнорировали предложение и в нарушение регламента не ответили на предложение в 30-дневный установленый законодательством срок.

По результатам обращения прокуратуры, мировой судья Синарского района города оштрафовал Пермякова. Размер штрафа составил пять тысяч рублей.

Ранее Пермяков уже становился героем публикации СМИ. Так, выступая на торжественной линейке в школе №2, он призвал всех проголосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, чтобы «не позволить пятой колонне сменить власть». Данное заявление в дальнейшем проверялось на нарушение правил предвыборной агитации избирательной комиссией.