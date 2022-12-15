15 декабря 2022

Бывший вице-губернатор построит офисный центр в Челябинске. Скрин

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Площадь коммерческого делового здания составит 630 квадратных метров Фото:

Бывший вице-губернатор Юрий Клепов построит офисный центр в Калининском районе Челябинска. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU.

«Рекомендуем к утверждению проект коммерческого делового здания, участок находится по улице Братьев Кашириных в микрорайоне №3 в Калининском районе Челябинска. Инициатор проекта — Юрий Владимирович Клепов», — сообщили на публичных слушаниях.

По проекту, коммерческий деловой объект и автостоянку на 11 машиномест построят в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Ижевского-3 в Калининском районе Челябинска. Застройщик офисного здания — ООО СЗ «Высота». Согласно документации, общая площадь застройки составит 630 квадратных метров.

Пост вице-губернатора Клепов занимал при Петре Сумине, руководившем областью в 1996—2010 годах. В правительстве региона он курировал экономический блок. После смены власти в области Клепов вернулся к предпринимательской деятельности.

Площадь застройки составит 630 квадратных метров
Застройщиком коммерческого делового здания является ООО СЗ «Высота»

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Бывший вице-губернатор Юрий Клепов построит офисный центр в Калининском районе Челябинска. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендуем к утверждению проект коммерческого делового здания, участок находится по улице Братьев Кашириных в микрорайоне №3 в Калининском районе Челябинска. Инициатор проекта — Юрий Владимирович Клепов», — сообщили на публичных слушаниях. По проекту, коммерческий деловой объект и автостоянку на 11 машиномест построят в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Ижевского-3 в Калининском районе Челябинска. Застройщик офисного здания — ООО СЗ «Высота». Согласно документации, общая площадь застройки составит 630 квадратных метров. Пост вице-губернатора Клепов занимал при Петре Сумине, руководившем областью в 1996—2010 годах. В правительстве региона он курировал экономический блок. После смены власти в области Клепов вернулся к предпринимательской деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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