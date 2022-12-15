Бывший вице-губернатор построит офисный центр в Челябинске. Скрин

16 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Площадь коммерческого делового здания составит 630 квадратных метров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший вице-губернатор Юрий Клепов построит офисный центр в Калининском районе Челябинска. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендуем к утверждению проект коммерческого делового здания, участок находится по улице Братьев Кашириных в микрорайоне №3 в Калининском районе Челябинска. Инициатор проекта — Юрий Владимирович Клепов», — сообщили на публичных слушаниях. По проекту, коммерческий деловой объект и автостоянку на 11 машиномест построят в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Ижевского-3 в Калининском районе Челябинска. Застройщик офисного здания — ООО СЗ «Высота». Согласно документации, общая площадь застройки составит 630 квадратных метров. Пост вице-губернатора Клепов занимал при Петре Сумине, руководившем областью в 1996—2010 годах. В правительстве региона он курировал экономический блок. После смены власти в области Клепов вернулся к предпринимательской деятельности. Площадь застройки составит 630 квадратных метров Скрин: Администрация г. Челябинск Застройщиком коммерческого делового здания является ООО СЗ «Высота» Скрин: Администрация г. Челябинск

Бывший вице-губернатор Юрий Клепов построит офисный центр в Калининском районе Челябинска. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Рекомендуем к утверждению проект коммерческого делового здания, участок находится по улице Братьев Кашириных в микрорайоне №3 в Калининском районе Челябинска. Инициатор проекта — Юрий Владимирович Клепов», — сообщили на публичных слушаниях. По проекту, коммерческий деловой объект и автостоянку на 11 машиномест построят в границах улиц Братьев Кашириных, Чайковского, Двинской, переулка Ижевского-3 в Калининском районе Челябинска. Застройщик офисного здания — ООО СЗ «Высота». Согласно документации, общая площадь застройки составит 630 квадратных метров. Пост вице-губернатора Клепов занимал при Петре Сумине, руководившем областью в 1996—2010 годах. В правительстве региона он курировал экономический блок. После смены власти в области Клепов вернулся к предпринимательской деятельности.