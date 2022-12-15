Шаман из ХМАО кинул в полицейского топор

В ХМАО во время задержания шаман Сергей Кечимов кинул топор в полицейского

Шаман Сергей Кечимов кинул топор в полицейского во время задержания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шаман Сергей Кечимов, которого 15 декабря задержали, метнул топор в сотрудника полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Во время задержания кинул топор в одного из сотрудников. Ему порвало форму, но телесных травм полицейский не получил. По данному факту были собраны материалы и направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения», — сказали в пресс-службе.

И добавили, что на данный момент Кечимов ждет суда по другим обвинениям в административном нарушении. В пресс-службе СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в 2016 году Кечимова угрожал убийством сотрудников «Сургутнефтегаза», но попал под амнистию и получил условный срок. В декабре этого года шамана задержали и предъявили ряд обвинений.