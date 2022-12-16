Жительница Кургана пожаловалась, что ВТБ дважды списал плату за ипотеку

Клиентка банка установила автоматическое списание платы за ипотеку с карты, но произошла ошибка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась, что банк ВТБ дважды списал плату за ипотеку, при этом один из платежей не поступил в счет погашения займа. Об этом клиент банка написала в курганском паблике во «ВКонтакте».

«У меня ипотека в банке ВТБ. В ноябре списали с карты очередной платеж за ипотеку. Однако деньги в счет погашения ипотеки не поступили. Банк не сообщал об этом, никаких пеней не начислял. Когда я заметила, зайдя в приложение „ВТБ онлайн“, что оплата за ипотеку не прошла за 3 недели, пошла в отделение банка на ул. Куйбышева, где мне сообщили что это техническая ошибка и нужно позвонить на горячую линию. Я так и поступила, оператор подтвердил, что произошла техническая ошибка, банк будет разбираться, зарегистрировали обращение», — написала заемщица в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, для рассмотрения обращения был установлен срок до 11 декабря, однако позже продлен до 18 декабря. Женщина обеспокоена, что больше месяца не может пользоваться своими деньгами.

URA.RU направило запрос в банк ВТБ. В пресс-службе банка ответили, что внимательно изучили ситуацию и на данный момент полностью урегулировали ее. «Более подробную информацию мы не раскрываем в связи с банковской тайной», — подчеркнули в ВТБ.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованный из Курганской области не мог активировать карту ВТБ, чтобы получить зарплату. Оператор горячей линии банка не смог помочь клиенту. Мужчина за помощью обратился к депутату.