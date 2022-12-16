Пермская прокуратура запретила сайт с пропагандой культа насилия

Краевая прокуратура указала на свободный доступ на сайт, что может угрожать детям Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура Пермского края добилась через суд запрета на территории России сайта в интернете. На веб-странице была размещена информация, пропагандирующая культ насилия и нетрадиционные сексуальные отношения, отрицающая традиционные ценности, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: признать информацию, содержащую материалы с порнографическими изображениями, пропагандирующую порнографию, культ насилия и жестокости, нетрадиционные сексуальные отношения, размещенную в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в заключении. Решение подлежит немедленному исполнению.

Как заявил истец в суде, доступ на сайт был свободный, бесплатный и не требовал предварительный регистрации. Это создавало угрозу для несовершеннолетних, которые могли посетить ресурс, что нанесло бы ущерб их психическому состоянию.

Ранее прокуратура Перми также через суд добилась закрытия другого сайта в интернете. На запрещенном ресурсе распространялась информация о скручивании счетчиков воды и света.