Пермское ГУ МЧС назвало причину пожара в ТРЦ

Причиной пожара в пермском ТРЦ стало короткое замыкание
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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
Причиной задымления стало короткое замыкание в устройстве подачи искусственного дыма, установленном на пятом этаже ТРЦ Фото:

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Колизей-Синема» в Перми стало короткое замыкание в устройстве подачи искусственного дыма. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Задымление [в ТРЦ] появилось в результате короткого замыкания устройства для подачи искусственного дыма. Приблизительная площадь пожара составила один метр квадратный», — пояснили в ведомстве. Сообщение о задымлении в здании ТРК поступило в оперативные службы МЧС в 17:57. Из здания были эвакуированы порядка 200 человек — посетители и персонал торгового центра.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас персонал ТРК, а также посетители вернулись в здание, оно продолжает работать в обычном режиме.

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Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Колизей-Синема» в Перми стало короткое замыкание в устройстве подачи искусственного дыма. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю. «Задымление [в ТРЦ] появилось в результате короткого замыкания устройства для подачи искусственного дыма. Приблизительная площадь пожара составила один метр квадратный», — пояснили в ведомстве. Сообщение о задымлении в здании ТРК поступило в оперативные службы МЧС в 17:57. Из здания были эвакуированы порядка 200 человек — посетители и персонал торгового центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас персонал ТРК, а также посетители вернулись в здание, оно продолжает работать в обычном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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