Пермское ГУ МЧС назвало причину пожара в ТРЦ

Причиной пожара в пермском ТРЦ стало короткое замыкание

Причиной задымления стало короткое замыкание в устройстве подачи искусственного дыма, установленном на пятом этаже ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Колизей-Синема» в Перми стало короткое замыкание в устройстве подачи искусственного дыма. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Задымление [в ТРЦ] появилось в результате короткого замыкания устройства для подачи искусственного дыма. Приблизительная площадь пожара составила один метр квадратный», — пояснили в ведомстве. Сообщение о задымлении в здании ТРК поступило в оперативные службы МЧС в 17:57. Из здания были эвакуированы порядка 200 человек — посетители и персонал торгового центра.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас персонал ТРК, а также посетители вернулись в здание, оно продолжает работать в обычном режиме.