Участников спецоперации обеспечат бесплатной почтовой связью с родными

16 декабря 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации смогут бесплатно отправлять письма домой, рассказал Андрей Турчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Единая Россия» обеспечит связью участников спецоперации с родственниками и возможностью бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата», — заявил Андрей Турчак. Решить проблемы с коммуникацией между мобилизованными в зоне спецоперации и их родственниками просили они сами, с чем успешно справились руководители партии. Помимо этого, добровольцы и мобилизованные будут иметь возможность абсолютно бесплатно отправлять посылки с личными вещами. Также Андрей Турчак особенно подчеркнул намерение партии приближать победу России в спецоперации оперативным принятием необходимых решений. Недавно принятый Госдумой РФ законопроект «Единая Россия» позволил приостановить судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев. Среди прочего, был принят целый ряд законов, которые направлены на защиту прав мобилизованных. «Единая Россия» предоставила участникам спецоперации и их семьям кредитные каникулы, а также освобождение от пеней за просроченные платежи за ЖКХ и взносам за капремонт. Помимо этого, им предоставлен статус ветеранов боевых действий со всеми сопутствующими мерами социальной поддержки. Такой статус предоставляется и гражданскому персоналу, занятом на специальной военной операции, а также добровольцам. Ранее в «Единой России» пообещали помочь военным, раненым в ходе спецоперации. Политолог Константин Костин оценил вклад ЕР в повестку спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» обеспечит связью участников спецоперации с родственниками и возможностью бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата», — заявил Андрей Турчак. Решить проблемы с коммуникацией между мобилизованными в зоне спецоперации и их родственниками просили они сами, с чем успешно справились руководители партии. Помимо этого, добровольцы и мобилизованные будут иметь возможность абсолютно бесплатно отправлять посылки с личными вещами. Также Андрей Турчак особенно подчеркнул намерение партии приближать победу России в спецоперации оперативным принятием необходимых решений. Недавно принятый Госдумой РФ законопроект «Единая Россия» позволил приостановить судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев. Среди прочего, был принят целый ряд законов, которые направлены на защиту прав мобилизованных. «Единая Россия» предоставила участникам спецоперации и их семьям кредитные каникулы, а также освобождение от пеней за просроченные платежи за ЖКХ и взносам за капремонт. Помимо этого, им предоставлен статус ветеранов боевых действий со всеми сопутствующими мерами социальной поддержки. Такой статус предоставляется и гражданскому персоналу, занятом на специальной военной операции, а также добровольцам. Ранее в «Единой России» пообещали помочь военным, раненым в ходе спецоперации. Политолог Константин Костин оценил вклад ЕР в повестку спецоперации.