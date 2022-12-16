В Госдуме предупредили россиян об утечке персональных данных украинским спецслужбам

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Использование VPN-сервисов повлекло за собой увеличение количества утечек персональных данных, заявил Артем Кирьянов Фото:

С момента начала спецоперации на Украине и последующего использования россиянами VPN-сервисов число утечек с информацией о гражданах России украинским спецслужбам достигло порядка 600 млн записей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Украденные персональные данные могут попасть в руки не только западных или украинских спецслужб, но и организованных преступных сообществ», — цитирует Кирьянова «Ридус». Он отметил, что большинство утечек данных связано с неграмотным использованием гражданами России VPN- сервисов. По мнению Кирьянова, россияне не должны слепо доверять обещаниям таких сервисов о полной защите персональных данных, которые готовы их продать любому, кто заплатит.

Ранее Артем Кирьянов призвал ввести оборотные штрафы для компаний, допускающих утечки персональных данных. Он отметил, что с развитием цифровизации необходимо все больше уделять время для пресечения таких попыток утечек.

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С момента начала спецоперации на Украине и последующего использования россиянами VPN-сервисов число утечек с информацией о гражданах России украинским спецслужбам достигло порядка 600 млн записей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. «Украденные персональные данные могут попасть в руки не только западных или украинских спецслужб, но и организованных преступных сообществ», — цитирует Кирьянова «Ридус». Он отметил, что большинство утечек данных связано с неграмотным использованием гражданами России VPN- сервисов. По мнению Кирьянова, россияне не должны слепо доверять обещаниям таких сервисов о полной защите персональных данных, которые готовы их продать любому, кто заплатит. Ранее Артем Кирьянов призвал ввести оборотные штрафы для компаний, допускающих утечки персональных данных. Он отметил, что с развитием цифровизации необходимо все больше уделять время для пресечения таких попыток утечек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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