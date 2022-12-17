В СК РФ озвучили две версии крушения вертолета в Бурятии

СК РФ: причиной крушения вертолета в Улан-Удэ могла стала техническая неисправность
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Крушение вертолета произошло 16 декабря Фото:

Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке.

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Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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