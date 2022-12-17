В СК РФ озвучили две версии крушения вертолета в Бурятии СК РФ: причиной крушения вертолета в Улан-Удэ могла стала техническая неисправность 17 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 + Крушение вертолета произошло 16 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке. Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям