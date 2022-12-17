В СК РФ озвучили две версии крушения вертолета в Бурятии

Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.
«Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке.
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Основными версиями крушения вертолета в Бурятии рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования», — уточняется в telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее сообщалось, что три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ. Происшествие произошло 16 декабря. Уточнялось, что пассажиров в вертолете не было, только экипаж. Следователи назначили ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Возгорание произошло на посадочной площадке.