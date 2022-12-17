17 декабря 2022
16 декабря 2022

Аналитики раскрыли мечты екатеринбуржцев в 2023 году

Треть екатеринбуржцев мечтают наладить личную жизнь в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году жители Екатеринбурга планируют наладить личную жизнь и больше времени уделять хобби Фото:

Около 31% екатеринбуржцев в 2023 году мечтают наладить личную жизнь. Кроме этого, жители Екатеринбурга желают больше времени уделять хобби и образованию, сообщают аналитики сервиса по поиску работы.

«Чаще всего екатеринбуржцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте (31%). Почти столько же (28%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 23% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким», — сообщают аналитики сервиса Superjob.

Кроме этого, екатеринбуржцы мечтают сменить местожительства, заняться спортом, сделать ремонт и больше отдыхать в следующем году. При этом, согласно данным аналитиков, горожане с уровнем дохода до 50 тысяч рублей чаще хотят сменить круг общения, а респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей планируют посвятить год занятию спортом и изучением иностранных языков.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге, лидируют Москва, Уфа и Краснодар.

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Около 31% екатеринбуржцев в 2023 году мечтают наладить личную жизнь. Кроме этого, жители Екатеринбурга желают больше времени уделять хобби и образованию, сообщают аналитики сервиса по поиску работы. «Чаще всего екатеринбуржцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте (31%). Почти столько же (28%) настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 23% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким», — сообщают аналитики сервиса Superjob. Кроме этого, екатеринбуржцы мечтают сменить местожительства, заняться спортом, сделать ремонт и больше отдыхать в следующем году. При этом, согласно данным аналитиков, горожане с уровнем дохода до 50 тысяч рублей чаще хотят сменить круг общения, а респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей планируют посвятить год занятию спортом и изучением иностранных языков. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге, лидируют Москва, Уфа и Краснодар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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