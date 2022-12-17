Жителей Кургана возмутило, что в центре города спилили 40-летнюю ель. Фото

18 декабря 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

В городе спилили ель (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Курганцев возмутило, что в центре города на улице Куйбышева спили ель. По словам местных жителей, дерево росло там 40 лет. Своим недовольством горожане делятся в соцсетях. «На Куйбышева в Кургане. Кому-то помешала 40-летняя ель», — указано в сообщении в группе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Зауральцы высказали несколько предположений по поводу того, куда пропала дерево. Многие шутили, что ель для перепродажи спили чиновники, другие утверждали, что это сделано для нужд «неназванных компаний». «Похожую елку поставили во дворе ЖК „Эверест“. Наверное, для того и спилили», — написала Алена Аленина. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ получен не был. URA.RU писало ране, что жительница Кургана и общественница Оксана Ковалева возмущалась, что в центре города на улице Гоголя спилили взрослые ели. По мнению активистки, в Кургане нет специалистов-дендрологов, которые регулярно бы следили за состоянием деревьев и своевременно принимали необходимые меры для их сохранности. Так в середине августа в горсаду на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года.

Курганцев возмутило, что в центре города на улице Куйбышева спили ель. По словам местных жителей, дерево росло там 40 лет. Своим недовольством горожане делятся в соцсетях. «На Куйбышева в Кургане. Кому-то помешала 40-летняя ель», — указано в сообщении в группе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Зауральцы высказали несколько предположений по поводу того, куда пропала дерево. Многие шутили, что ель для перепродажи спили чиновники, другие утверждали, что это сделано для нужд «неназванных компаний». «Похожую елку поставили во дворе ЖК „Эверест“. Наверное, для того и спилили», — написала Алена Аленина. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. На момент публикации ответ получен не был. URA.RU писало ране, что жительница Кургана и общественница Оксана Ковалева возмущалась, что в центре города на улице Гоголя спилили взрослые ели. По мнению активистки, в Кургане нет специалистов-дендрологов, которые регулярно бы следили за состоянием деревьев и своевременно принимали необходимые меры для их сохранности. Так в середине августа в горсаду на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года.