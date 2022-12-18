«Лига Героев» проведет новогодние елки для десятков тысяч детей из новых регионов РФ

Новогодние спектакли позволят детям Донбасса отвлечься от проблем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 19 по 28 декабря в городах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет организовано 35 театрализованных представлений с подарками и интересной программой для детей. Об этом рассказали в организации «Лига Героев», которая является организатором мероприятий.

«На городских площадях, в местных школах и Домах культуры в 35 театральных спектаклях выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимых героев русских мультфильмов и сказок», — рассказали в «Лиге Героев». Там добавили, что спектакли будут представлены для 5,5 тысячи детей, которых будут ждать интерактивно-игровая программа, спецэффекты, яркие декорации и новогодние подарки.

Организаторы отметили, что данные мероприятия позволят детям из новых регионов России почувствовать время чудес, добра, надежды и детской радости, которое позволит отвлечься от всех невзгод и проблем. К празднику присоединятся многие медийные лица, включая блогеров и артистов. Среди прочего «Лига Героев» организовала сбор 110 тысяч подарков, который прошел при участии меценатов. Подарки получат дети-инвалиды, сироты и дети потерявшие члена семьи, дети проживающие в труднодоступных населенных пунктах, а также беженцы в разных регионах России.

Вклад в сбор подарков для детей внесли и жители России, которые с помощью благотворительной акции «Соверши поступок!» могли передать свой подарок. Акция проводилась с 28 ноября по 15 декабря и была организована силами «Лиги героев» и АНО «Остров фортов». «Лига Героев» является организатором многих массовых спортивных мероприятий России, среди которых «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» и другие.