Курганцы жалуются на детей, которые взрывают петарды

18 декабря 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Дети взрывали петарды в районе рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана жалуются на детей, которые взрывают петарды на улице. Пост об этом опубликован в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Обращение к родителям прекрасных чад. Товарищи бегают и взрывают петарды в районе рынка, возле людей. Одну петарду закинули в магазин, поэтому и пишу сюда. Проведите беседу с детишками, замечания от прохожих бесполезны», — написано в посте. В комментариях Надежда Нестеровская рассказала, что эти же дети не только кидали петарды, но и «засовывали их в пластиковую бутылку, которую бросали под ноги прохожим». «Это разве нормально? Мимо с маленькими детьми шли. Двое взрослых мужчин им помогали поджигать и бросать. Они убежали только тогда, когда мы к ним подошли и сказали, что закроем их в магазине и вызовем наряд. Это что за воспитание?» — пишет она. Один из комментаторов заступился за детей. По его мнению, «зато они не в подъездах курят и пьют». Ранее URA.RU писало, что ученики сломали забор в школе Целинного района. Они сняли пролет и выбросили его.

Жители Кургана жалуются на детей, которые взрывают петарды на улице. Пост об этом опубликован в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Обращение к родителям прекрасных чад. Товарищи бегают и взрывают петарды в районе рынка, возле людей. Одну петарду закинули в магазин, поэтому и пишу сюда. Проведите беседу с детишками, замечания от прохожих бесполезны», — написано в посте. В комментариях Надежда Нестеровская рассказала, что эти же дети не только кидали петарды, но и «засовывали их в пластиковую бутылку, которую бросали под ноги прохожим». «Это разве нормально? Мимо с маленькими детьми шли. Двое взрослых мужчин им помогали поджигать и бросать. Они убежали только тогда, когда мы к ним подошли и сказали, что закроем их в магазине и вызовем наряд. Это что за воспитание?» — пишет она. Один из комментаторов заступился за детей. По его мнению, «зато они не в подъездах курят и пьют». Ранее URA.RU писало, что ученики сломали забор в школе Целинного района. Они сняли пролет и выбросили его.