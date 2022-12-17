В Курганской области разыскивают худощавого мужчину с карими глазами. Фото

18 декабря 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится пропавший, неизвестно (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Курганской области разыскивают мужчину худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами. О его местонахождение ничего не известно с 13 декабря, передает региональный поисковой отряд. «Пропал Абрамец Николай Васильевич 1982 года рождения (40 лет) в Шадринске. С 13 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», — указано в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Во что был одет мужчина в день пропажи — неизвестно. Поисковикам требуется помощь неравнодушных граждан, чтобы найти пропавшего. О том, что в Кургане разыскивают родственников мужчины, который попал в челябинскую больницу URA.RU писало ранее. Волонтеры уточняли, что его рост 170 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами. Мужчина пропал 13 декабря Фото: VK, поисковой отряд «ЛизаАлерт» Курганской области

В Курганской области разыскивают мужчину худощавого телосложения с черными волосами и карими глазами. О его местонахождение ничего не известно с 13 декабря, передает региональный поисковой отряд. «Пропал Абрамец Николай Васильевич 1982 года рождения (40 лет) в Шадринске. С 13 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие», — указано в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Во что был одет мужчина в день пропажи — неизвестно. Поисковикам требуется помощь неравнодушных граждан, чтобы найти пропавшего. О том, что в Кургане разыскивают родственников мужчины, который попал в челябинскую больницу URA.RU писало ранее. Волонтеры уточняли, что его рост 170 см, он худощавого телосложения с русыми волосами и серо-голубыми глазами.