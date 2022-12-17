17 декабря 2022
16 декабря 2022

Водители жалуются на заторы на трассе М5 в Челябинской области из-за непогоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные службы перешли в режим повышенной готовности Фото:

Водители сообщают о заторах на трассе М5 в Челябинской области, где наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Из-за снега с дождем грузовые автомобили движутся медленно, создавая помеху остальным транспортным средствам.

«Златоуст-Юрюзань — местами очень грязно. На Сибирке идут фуры тяжеловато, некоторые буксуют. С Кропачево на Челябинск стоят в горку», — пишут водители в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

Госавтоинспекция Челябинской области ранее предупреждала водителей, что регион в ближайшие сутки накроют снегопады. Сотрудники ГИБДД и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода. На некоторых участках дорог возможны снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная.

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Водители сообщают о заторах на трассе М5 в Челябинской области, где наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Из-за снега с дождем грузовые автомобили движутся медленно, создавая помеху остальным транспортным средствам. «Златоуст-Юрюзань — местами очень грязно. На Сибирке идут фуры тяжеловато, некоторые буксуют. С Кропачево на Челябинск стоят в горку», — пишут водители в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск». Госавтоинспекция Челябинской области ранее предупреждала водителей, что регион в ближайшие сутки накроют снегопады. Сотрудники ГИБДД и дорожные службы приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, 19 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололеда на провода. На некоторых участках дорог возможны снежные заносы, гололедица, в горах местами сильная.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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