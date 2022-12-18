Тюменские фитнес-клубы отметили стабильность на фоне СВО и частичной мобилизации

Подорожавшие фитнес-клубы сохранили популярность Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ряд фитнес-клубов Тюмени поднял цены на свои услуги, у одного из них стоимость повысилась в среднем на 10%. При этом владельцы таких заведений отмечают, что спецоперация на Украине и частичная мобилизация в России не оказали на них существенного влияния в долгосрочной перспективе.

«Есть определенный потолок, привычка, сформированная годами, и цена — это больше психологический фактор для кого-то. Если в магазине мы с ростом можем смириться, то в фитнесе разница в 50-55 тыс. рублей в год ощутима для многих, и люди начинают задумываться», — передает «РБК Тюмень» позицию Натальи Проскуряковой, генерального директора сети фитнес-клубов «Фитберри». При этом, по ее словам, цены поднялись незначительно.

В сети «Атлетик Джим» цена повысилась в среднем на 10%. При этом там отметили, что это не стало решающим фактором. На количестве посетителей негативно отразилась частичная мобилизация в России, однако лишь на период ее проведения, после чего востребованность фитнес-клубов восстановилась. «В экономических кризисах мы отметили, что фитнес себя нормально чувствует», — считает региональный директор сети Александра Рябова. Это же мнение поддержала и Проскурякова.

Спецоперация на Украине была объявлена 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Одной из ее основных целей является защита мирного населения Донбасса. С 21 сентября в РФ прошла частичная мобилизация среди граждан. По данным Минобороны, в рамках ее проведения было призвано 300 тысяч военнослужащих запаса.