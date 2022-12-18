Начальник полиции Челябинска обратился к главам районов после задержания скандального блогера

Главный полицейский Челябинска Андрей Меньшенин собирает информацию о всех похождениях Альфреда Джавадова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция просит глав районов Челябинска предоставить информацию о возможных преступлениях, совершенных на их территории задержанным экс-участником «Дома-2», блогером Альфредом Джавадовым. Об этом заявил в ходе 19 декабря на совещания в мэрии начальник УВД по городу Андрей Меньшенин.

«В связи с задержанием гражданина Джавадова прошу глав районов обратить внимание. Где с ним возникали проблемы у руководителей магазинов, ресторанов, индивидуальных предпринимателей — передать информацию по отделам полиции. Где вымогал деньги, кошмарил бизнес — чтобы мы могли проверить эту информацию», — сообщил собравшимся полковник Меньшенин.

Альфред Джавадов регулярно устраивал скандалы в заведениях Челябинска, записывая соответствующие видеоролики. В соцсетях Джавадов бахвалился связями с Чеченской республикой и лично с ее главой Рамзаном Кадыровым. Также он активно оскорблял сотрудников правоохранительных органов.

Блогер был задержали по статье за мелкое хулиганство вечером 17 декабря. На следующий день на него возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В данный момент он находится в ИВС, вскоре ему должны избрать меру пресечения. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев обвинил Джавадова в мошенничестве.